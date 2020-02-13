律政中心縱火 退休男護囚25月

被告稱圖自殺 官不接納

75歲被告鄭根容，曾有3次案底，其中一項是刑事恐嚇，被判感化一年。控罪指被告於2018年7月31日，在中環律政中心東座6樓接待處企圖縱火。區院法官鄭紀航判刑時引述被告的精神報告指出，被告有適應障礙和情緒問題，現時情况穩定，只需繼續接受門診治療，認為被告不適合接受醫院令。

法官不接納被告在案發時打算自殺的說法，認為他當日從袋中取出一樽盛載天拿水的玻璃樽並掟碎，導致天拿水瀉滿接待處枱面及地下，一旦點火便會傷及無辜；而且被告在公眾地方企圖縱火，明顯想令他人受驚，故決定判他入獄25個月，並促懲教署按被告需要提供精神治療。

官促予精神治療

案情指出，被告案發時到律政中心，聲稱要遞交文件，在保安員陪同下到達6樓接待處。他從袋中取出載有天拿水的玻璃樽，並砸向桌子，玻璃樽破裂，液體濺出。被告聲稱要尋死，並企圖用火機點火，遭保安員阻止。被告被捕後在警誡下表示，當時腦內有聲音叫他去死，故他到律政中心擬縱火自殺。辯方早前透露政府已同意向他發放23萬元長俸。

【案件編號：DCCC1011/18】