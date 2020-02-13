「撲飛」變陣「退飛」 免手續助退款

網售票務現由城市售票網及快達網兩大龍頭「 壟斷」，從事設計出身的鄧志豪，2014年起與幾名IT人以業餘性質，創立「PUTYOURSELF.in」售票平台，並於2018年完成7位數融資，成立「撲飛」平台，至今已發售200場活動門票，以藝術及音樂表演居多。與其他公司可電話或現身購票不同，「撲飛」只限網上購票，買家必須登記身分，如活動改期、取消或退款安排由系統一併通知。

受反修例風波及肺炎疫情影響，本港多個演唱會取消或延期（見表），鄧志豪稱，如人手化退票，觀眾要填表、郵寄，過程往往數星期。而「撲飛」是網購系統，存有觀眾個人資料，公司只需聯絡銀行申請支付網關（payment gateway），通知發卡公司，即可安排退款︰「購買者什麼也不用做」，鄧志豪稱，計劃將「退票」業務獨立運作，他說因不少門票經贊助商內部認購，惟相關機構不熟票務，不擅處理退票安排，其平台則可承辦，雖然公司暫未收支平衡，市道又差，但他仍信港人憑靈活變通可克服逆境。

電競館變夾公仔 艱難中送歡樂

另外一個在逆市「變陣」的本地初創為電競統籌公司Cyber Games Arena（CGA）。其電競館坐落旺角，過去大半年經常受到示威活動的影響，創辦人周啟康說，去年下半年已取消近40場電競活動。為挽回人流，公司去年10月將電競商品零售區改劃，引入120部夾公仔機出租予不同「台主」，每機「台主」可自創玩法，如拋樽、擲彩虹或彈珠台，更會現身指點客人帶動氣氛。周啟康說，「變陣」只能暫時「止血」，但在這艱難時刻為市民送上歡樂，也可實踐創業的「初心」。

明報記者 高卓怡