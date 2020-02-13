曾收「星火」5萬 18歲男涉洗黑錢販毒被拘

毒品調查科（行動）警司鄒旺忠表示，警方就該空殼公司戶口交易活動作深入調查，發現一名與空殼公司有銀行轉帳交易的戶口持有人，涉及參與販毒活動。初步調查顯示，去年10月底至11月底期間，持有人從空殼公司收取4.8萬元，並於同日轉走該筆款項。毒品調查科財富調查組警司陳偉基稱，交易與戶口持有人以往的紀錄不相符，他亦與空殼公司無關係，因此有理由相信該筆款項是黑錢，但警方無透露該筆錢的用途。

另拘1男2女

警方前晚採取行動，前到石硤尾南山邨拘捕18歲戶口持有人。他是本地男子，報稱無業，探員在他身上檢獲1萬元現金，另拘捕一男二女毒品買家，年齡介乎26至35歲，涉嫌藏毒，報稱是貨車司機、公關及無業，警方在場檢獲5.2克氯胺酮、4.7克可卡因及3克大麻，市值共約8000元。

被問是否有手令凍結戶口

警稱不便透露

鄒旺忠稱，警方會繼續調查戶口用途、資金流向、背後是否有人操控、毒品來源等，被捕的戶口持有人已被落案起訴販運危險藥物罪，其他人獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。

律師會前會長：警可申限制令

本報去年底引述銀行界的消息，指法庭當時未有頒令凍結星火相關資產，但警方已根據《有組織及嚴重罪行條例》，指令匯豐不可讓星火提取相關款項。警方昨被問及是否已取得法庭手令凍結該戶口，陳偉基指「7000萬仍然凍結緊」，不便透露詳情。

律師會前會長熊運信稱，根據法例，控方無需證明黑錢如何匯入戶口或其來歷，只需證明該筆款項有可能涉及可公訴罪行或來歷不明，被告一方則需證明自己無理由相信或不知道該筆款項是黑錢的情況下收取款項，今次案件中，戶口持有人報稱無業，款項匯入後即日被轉走，熊認為已有洗黑錢之嫌。至於警方凍結星火同盟旗下空殼公司的銀行戶口，熊稱警方可單方面向法庭申請限制令（restraint order），銀行在凍結相關戶口時亦有法律基礎，戶口持有人可向法庭提交申請，解除凍結令。

大狀：憑單一交易指洗黑錢不合理

大律師陸偉雄則認為，警方單憑單一交易以洗黑錢罪名進行拘捕行動並不合理，加上涉款金額並非天文數字，認為警方先邀請戶口持有人協助調查較合適，以便了解該次交易的真正目的，他續稱，若戶口持有人無理由相信或不知道該批款項是黑錢，警方則沒有充分理據證明持有人涉及洗黑錢活動。