稱疫情損消費慾 沿線商戶：難旺人流

料只方便出勤 未必吸商場消費

晴朗商場鄰近新站啟德站出口，商場內麵店店長王姐表示，該店主要做啟朗邨、啟明邨街坊的生意，惟新年開市後疫情加劇，市民不敢外出吃飯，晚市的生意額比去年同期少了一半。她昨日受訪時才知道屯馬線即將通車，她憶述老闆兩年前進駐商場，「等通車都等到頸都長」。但她表示，在疫情影響之下，對屯馬線通車會否帶動客流不大抱期望。

王姐續說，該商場以日用品店和食肆為主，通車後只會方便區內居民出勤，未必能吸引旅客到商場消費，長遠而言對生意亦沒太大幫助。

指旅客集中尖沙嘴銅鑼灣 難望前來

鑽石山站上蓋的荷里活廣場2樓，最少有6間藥妝店，昨午人潮疏落。化妝品店負責人陳小姐訴苦生意淡靜，因疫症下人人戴口罩，「女人戴上口罩就不會扮靚，何况全世界都撲（搶購）口罩，不會撲面膜」。她指出，該店化妝品銷量比去年大跌六成，最淡靜時全日下午只有兩三人光顧，即使貨品減價，亦不見成效。

屯馬線開通日是情人節，陳小姐預料通車會吸引男士到店買化妝品予女友，「可以做多幾筆生意」。她亦認為大陸旅客習慣在尖沙嘴、銅鑼灣等傳統遊客區消費，即使屯馬線縮短大圍到鑽石山站的行車時間，亦不期望到店旅客會因此而增加。