屯馬線明開通 拍卡機設防火防撞膠板 顯徑啟德客務中心 靠視像不駐人

籲勿爭坐頭班車 免人群聚集

鄭群興說，明日早上5時45分首列「頭班車」由啟德開往烏溪沙，啟德站D出口會在5時20分開放。鄭提醒市民，因應疫情，不必急於乘坐頭班車，以免人群聚集。對於運輸及房屋局長陳帆呼籲希望通車當天「有安排令乘客有驚喜」，港鐵項目及物業傳訊副總經理陳霖生昨拒透露「驚喜」，「要賣個關子」。

反修例示威中，港鐵車站設施成攻擊目標，鄭群興稱顯徑和啟德站兩個新站已加設特別保護措施：八達通拍卡機以防火厚膠板覆蓋，而智能客務中心的牆身則以聚碳酸酯製作，取代以往用玻璃或膠板作牆身。鄭說，牆身通過防火測試，可抵擋撞擊和敲打，呼籲大家不要破壞鐵路設施。

客務中心牆身不再用玻璃

有別現時客務中心有職員駐守，兩新站以智能客務中心取代，乘客要透過視像對話機向金鐘站的港鐵職員問詢，或自行點擊輕觸式熒幕瀏覽車站資訊。被問到該安排是否防止衝擊，鄭群興稱港鐵一直以發展智能鐵路為目標。

女客量方面，鄭群興說早前預計屯馬線一期全日有7萬至8萬人次，現時因疫情影響可能減少。他預計通車後，數千名以東鐵線來往九龍東及港島東的乘客會改搭新線路，有助紓緩東鐵線最繁忙的大圍至九龍塘段。屯馬線一期貫通大圍、顯徑、鑽石山至啟德4個車站。港鐵稱，新線繁忙時間約3.5分鐘一班車，日後從大圍至鑽石山的時間將由17分鐘減至約9分鐘。記者昨早實測，顯徑站往啟德站車程約6分半鐘 。

紅磡站竣工目標提前至今年中

為配合屯馬線開通，新巴城巴周五起新開一條巴士線（22M）往來啟德郵輪碼頭及九龍城，共11條行車線提供1至0.5元的八達通轉乘優惠；而九巴則延長5A線至啟德，15條巴士線有轉乘優惠。港鐵回覆查詢稱，港鐵員工、包括合併前九鐵員工及合資格家屬，以及退休員工及配偶可享屯馬線一期免費乘車。

至於沙中線全面通車日期，據運輸及房屋局昨向立法會提交文件，紅磡列車停放處措施已於今年1月大致完成，而紅磡站擴建部分及南面連接隧道的工程目標2020年中完成，較原來預計的年底略早，但港鐵稱因東鐵線受嚴重破壞，沙中線「南北走廊」信號系統和機電設施受損，仍維持紅磡至金鐘段於2022年首季開通的目標。