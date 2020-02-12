【Emily】工聯會不改「家規」 陸頌雄冇得連任勞工界

話插隻腳直選係「攬炒」

陸頌雄同Emily講，雖然「never say never」，但現實上佢要轉去地區出戰唔務實，因為現時政治現實係建制派喺各個區都以「保本」為主，佢再插隻腳落去係「攬炒」。佢之後會做番工會工作。

隨住工聯會葉偉明、鄧家彪等從勞工界轉戰地區直選敗北，一度有傳工聯會考慮改家規，畀勞工界議員連任，但最終維持現狀。鄧家彪同Emily講，機制上佢唔可以「翻兜」參加內部初選再戰勞工界，話應該對新晉嘅工聯人公道啲。至於佢正積極考慮緊喺邊區出選，佢就話自己喺新界東工作咗一段時間。

傳10多人參加內部初選

傳有10多人參加工聯會嘅內部初選，包括幾個喺上年11月區選連任失敗嘅區議員：「小花」、深水埗前區議員陳穎欣，及東區前區議員何毅淦。陳穎欣回覆Emily，話相關傳聞唔準確，「未定嘅，我考慮中」；何毅淦就話等工聯會公布。