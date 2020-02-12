【Emily】眾志10萬口罩 未派先死官網

點解眾志搵到貨？Tobias透露，佢由1月底就開始撲口罩，「逐戶逐門電郵問」，過去兩周日夜顛倒，因為要喺美國時間聯絡廠家。佢透露運費都較平時上升3、4倍，要成幾萬元，強調特首林鄭月娥要搵口罩都要主動撲。之鋒就話內地商人近乎買晒全球口罩，所以佢哋預備大批資金，最短時間電匯去美國，以防內地商人「搶單」。

至於呢批口罩點分配呢？Tobias就話仲點算緊，今日中午公布。南區區議員林浩波、袁嘉蔚都話，希望優先照顧區內有需要嘅街坊。除咗香港眾志，香港佛教聯合會捐贈4000個口罩畀工聯會，希望送畀清潔工友。

新世界千個抗炎包畀明哥派

唔少財團都加入捐口罩，新世界發展執行副主席鄭志剛早前宣布捐出逾1000萬港元，訂購口罩、消毒潔手液及濕紙巾「抗炎三寶」，噚日搵「深水埗明哥」（陳灼明）幫手，將1000個「抗炎包 」派畀區內長者及弱勢社群。明哥話希望社會上更多有能力嘅人願意幫助弱勢社群。