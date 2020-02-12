【Emily】長康邨疏散 警full gear自拍 回應：傳媒聯絡隊作記錄之用

【明報專訊】青衣長康邨康美樓證實確診唔止一宗新型肺炎個案，當局非常緊張，噚日凌晨要緊急疏散住戶。大批警員到場協助，有部分人著全身白色保護衣，由頭包到落腳。但有網民睇過新聞直播片段時發現，有幾個警員full gear上陣後用手機自拍，有網民批評有關警員掛住影相，浪費防疫裝備，反而前線醫護人員只係著半透明藍色PPE保護衣，企到最前工作，都無警察用嘅咁高級。
被指裝備高級過前線醫護
被問警員拎手機自拍，咁樣做會唔會令病毒殘留喺手機度、涉事警察會唔會有感染風險，衛生防護中心總監黃加慶就無正面回應有關警察嘅表現。佢話已經有訂立指引，又話如果著住個人防護裝備，應該要盡量避免有可能污染到其他個人裝備，同避免觸碰到其他嘢。
政府fb：按守則穿防護衣
政府透過facebook專頁「添馬台」幫警隊講好說話，話坊間有人單憑一兩張相片便斷言警務人員「錫身」，又話警員執勤時嘅裝備有守則參考，而噚晚著白色防護衣嘅警員，係負責進入康美樓協助疏散部分唔願離開嘅居民，話因為考慮到可能嘅近距離接觸，所以按守則穿上防護衣。
對於各界嘅質疑，警方如此回應Emily：「警方派出傳媒聯絡隊到現場協調傳媒進行採訪，傳媒聯絡隊成員亦有拍攝現場警務人員的工作情况以作記錄之用。」