懲教特警：執勤要光明 不遮呼號 罵不還口

明報記者 何郁慧

特別任務警察珊珊（化名）、光輝（化名），以及擔任指揮官的高級懲教主任陳浩明，隸屬懲教署押解及支援組，他們為首批借調至警隊的懲教人員。押解及支援組轄下設有區域應變隊，需應付大型緊急事故，隊員曾受防暴訓練，故外界稱為「懲教飛虎隊」。陳表示，在警隊的職務主要為巡邏、防衛、防暴，亦會參與前線人群管理工作，工作性質與懲教崗位近似。

見警被起底「唔安樂」 自薦成特別任務警

反修例觸發連場示威衝突，警民之間對立。80後的珊珊表示，去年6月開始留意社會動盪，看到示威出現暴力，有警員被「起底」，「覺得好唔安樂」，但懲教職務很少對外，自覺「幫唔到手」。因此，自可擔任特別任務警察的消息一出，她便自告奮勇，向上級表示盼到警隊幫忙。同屬80後的光輝說，明白政治環境複雜，警民對立，但會持中立態度執法，家人亦支持他。

警隊工作不乏挑戰，光輝稱曾被市民辱罵，「有位女士拖住個細路女，話（我們）不是好人、是狗。」他稱當時並無憤怒，但作為父親的他表示，「會思考日後如何教導子女，要教小朋友分清對錯，別人犯錯不是自己可犯錯的理由」。

稱看到警員躁底 訓示隊員避免衝突

過去有片段顯示，警員執勤時斥市民「曱甴」、對方回罵「黑警」，互相仇視。被問參與警務後，會否憎恨示威者，光輝表示，「落咗地（執勤）會看到他們（警員）躁底，但他們亦有友善一面」。他續稱，可以理解示威者與警方對立的情緒，「但是否他們（示威者）憎我，我就要憎番他們？不是。」

「不會憎恨示威者 否則不能公平執法」

珊珊亦說不會憎恨示威者，稱否則不能公平公正執法。陳浩明則表示，曾被近距離指罵，明白市民有訴求，但認為須專注人群管理工作，故會保持冷靜，亦不斷訓示隊員要避免言語衝突。

警隊屢被揭發警員執勤時蒙面、不展示編號，令公眾無法監察；特別任務警察出勤時，亦被傳媒拍攝到有蒙面情况。陳浩明強調，隊員有配備行動呼號，他帶隊時亦會提醒隊員切忌遮蓋呼號、留意裝備會否遮着，「不想被人覺得我們遮掩」，產生誤會。至於隊員蒙面與否，他說屬個人選擇，隊員可保障自己，而堅硬面罩亦可作為保護。

出勤多數不蒙面 憂起底影響家人

珊珊稱，出勤時多數都不蒙面，亦不怕被市民拍攝呼號等。她認為執法光明正大，只怕一旦被「起底」會影響家人，這是她最不願意見到。

（反修例風暴）