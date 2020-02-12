示威活動加疫情 港經濟更弱 共享辦公室逆市擴張 客製化有求必應

氪空間撤港 WeWork傳縮業務

戴德梁行研究報告，2018年全港共享工作間在甲級寫字樓的新租賃達到25.4萬平方呎，較2016年的11.3萬平方呎急增124%，惟踏入2019年，市場壞消息四起：內地品牌「氪空間」年初撻租華懋商廈，全線撤出香港；WeWork去年底被傳縮減業務。ATLASPACE香港區城市總經理吳文璞稱，近年共享辦公室膨脹，「部分人以為裝修到『好chill』（很酷）便行，但很快玩完」，認為現今「洗牌」未必是壞事。

斥資6位數 擴伺服器吸金融界

2018年開業的ATLASPACE位於尖沙嘴海港城，去年該區常有示威。吳文璞說，ATLASPACE租戶多為保險及金融科技界，租戶去年亦受反修例示威影響，融資困難，亦影響ATLASPACE租賃，「銷售合同較正常月份少一半」。她說，公司去年改打「客製化」路線，對客戶有求必應，其中最「大刀闊斧」是斥資6位數擴建伺服器房，吸引更多金融科企進駐。改革後，吳文璞稱去年12月公司合約成交按年倍增，現時出租率近八成。

Worktech擴至16分址 租戶可隨時轉場

本土品牌Worktech則於逆市擴充至16分址，較2018年增加一倍。創辦人Michael Wong說，有部分是接收對手據點，因公司據點遍及港九新界，「租戶無論示威或疫情，也可隨時轉場」，整體辦公室的出租率維持八成。Michael表示，不少同業花錢宣傳或裝修，成本轉嫁租戶，「但市道轉差，租戶不求地方豪華，（同行）便做不住」。

他說Worktech會為租戶提供融資、法律支援等配套，形成「生態圈」。投資者看好其前景，公司近期獲得萬方家族辦公室及創投基金Click Ventures注資2500萬美元。

明報記者 高卓怡

（初創前景 系列三之一）

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