【Emily】民記小編追擊醫局 鄺葆賢出帖反駁

被揶揄用過去平均數同𠵱家比

有網民留言揶揄民建聯用過去嘅平均數同現時非常時期比較，再假設一人一日用一個口罩，由「頭錯到落尾」。本身係公立醫院醫生嘅黃埔西區議員鄺葆賢出post反駁，話醫護人員護理一個疑似受新型冠狀病毒感染嘅病人，每個病人每日最低消費護理者16套保護衣連面罩、口罩。

照顧一病人要16套保護裝備

如按民記嘅計算，醫管局8萬名員工，每人每日用9.2個口罩。鄺葆賢話護理每名病人，醫生巡房兩次，量度生命表徵每日6次，派餐連小食一日4次，清潔姐姐清潔負壓病房一日4次等，其實每個病人每日最低消費16套保護衣連面罩口罩；已經未計照X光、抽血、換片要用嘅物資。

民記「小編」噚日再出post，換個新計法話未有確診個案時，1月2至10日醫管局就用咗1600萬個口罩，平均每日用177萬個，「何解醫管局在1月4日記者會強調，4600萬個口罩足夠3個月存量呢？」

醫管局發言人回覆，話現時醫管局保護裝備使用量喺春節前後顯著上升，現時公立醫院保護衣存倉量共有約220萬件，外科口罩約1600萬個，保護裝備庫存約足夠一個月使用；稱早前話按2009年豬流感嘅高用量計算，公立醫院保護裝備存量足夠用3個月，但隨住疫情急速發展，保護裝備使用量大增，過去一個月嘅使用量相等於以往5個月使用量。