【Emily】中聯辦的捐款表 超人排第一 基金會捐1億 少過許家印

香港各界捐款累計逾10億人民幣

中聯辦話據不完全統計，截至噚日香港各界通過佢哋同埋其他渠道，向內地捐款累計折合人民幣超過10億，有機構亦喺海外採購口罩等物資同醫療設備，送往內地抗疫一線。中聯辦已經同中國紅十字總會聯絡轉交善款，由對方按疫情需要分配同監督使用。

恒大許家印捐3億

新聞稿隨即列出各善長名單，除咗李嘉誠基金會外，又特別列出人代政協嘅捐款數字，如恒大集團嘅許家印捐款3億元人民幣、碧桂園集團創辦人楊國強捐款1億元人民幣。

李家傑李家誠鄭志剛九龍倉都捐

「大孖沙」方面，中聯辦話李家傑、李家誠以家族名義捐款1000萬元人民幣作為恒基兆業設立抗疫基金嘅啟動資金；新世界中國地產行政主席鄭志剛捐款1000萬元人民幣畀中山大學附屬第一醫院；九龍倉注資1000萬元人民幣畀九龍倉緊急支援基金用以抗疫等。