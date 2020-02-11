【Emily】中聯辦的捐款表 超人排第一 基金會捐1億 少過許家印

【明報專訊】武漢肺炎肆虐，內地多個城市疫情仍未受控，中聯辦噚日發新聞稿，話香港社會各界通過多種方式積極支援內地抗擊疫情，新聞稿更列出捐款者名單同具體金額，其中之前畀內地輿論批評遲遲未出手援助武漢嘅長和系創辦人李嘉誠，噚日就捐咗1億元，而中聯辦稿件中，亦將李嘉誠基金會通過中聯辦賑災專戶捐1億元用武漢防疫放喺首位。基金會話，原本計劃將捐款連同醫護物資一併發放，但籌措、組織物資運送皆「具挑戰性」，故決定捐款先行，物資隨後補上。
香港各界捐款累計逾10億人民幣
中聯辦話據不完全統計，截至噚日香港各界通過佢哋同埋其他渠道，向內地捐款累計折合人民幣超過10億，有機構亦喺海外採購口罩等物資同醫療設備，送往內地抗疫一線。中聯辦已經同中國紅十字總會聯絡轉交善款，由對方按疫情需要分配同監督使用。
恒大許家印捐3億
新聞稿隨即列出各善長名單，除咗李嘉誠基金會外，又特別列出人代政協嘅捐款數字，如恒大集團嘅許家印捐款3億元人民幣、碧桂園集團創辦人楊國強捐款1億元人民幣。
李家傑李家誠鄭志剛九龍倉都捐
「大孖沙」方面，中聯辦話李家傑、李家誠以家族名義捐款1000萬元人民幣作為恒基兆業設立抗疫基金嘅啟動資金；新世界中國地產行政主席鄭志剛捐款1000萬元人民幣畀中山大學附屬第一醫院；九龍倉注資1000萬元人民幣畀九龍倉緊急支援基金用以抗疫等。