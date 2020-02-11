專欄：由在家工作，想起中港差異 ／文：章濤

美籍華人袁征開創的Zoom是近年較流行的視訊會議軟件，不但做到視像通話、網絡研討會、圖文分享等，更提供免費版本，加上操作簡單，贏得不少稱許，亦令Zoom去年成功在美國上市。除Zoom以外，坊間亦不乏成熟的軟件協助在家辦公、遙距工作。

然而，若貴公司業務要與內地客戶或伙伴溝通，面對的問題可能完全不同。以Zoom為例，自從去年9月起一直被中國封鎖，國內民眾無法應用，唯有另覓他法。而香港代表面對如斯情景，要不就游說內地伙伴與客戶翻牆，又或是自己轉用大陸版軟件遷就；這種思想角力，相信曾北望神州的公司都會了解，商務往來的文件交流、信息互換，往往牽涉敏感資料，對私隱、保安要求極高，決不是WhatsApp不成轉微信、Google被封用百度能比擬。

小小一個工具，已能看到中國網絡鎖關為世界帶來不便。但在萬事維穩為首的國情之下，中國不會因此而開放網絡管制，選擇權還是回到用戶手上，而選擇的不只是轉用哪款國內工具，更是會否繼續與中國做生意。內地市場龐大是不爭事實。但當各種問題逐一浮現，我們要突破框架，放眼看世界的胸襟亦必須更廣闊。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]