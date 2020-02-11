快遞平台連結快遞 客落單較便宜

去年至今營業額150萬

集運平台Spaceship昨接受查詢時說，團隊在日本、新加坡、美國、澳洲以過百萬港元落訂求購口罩後，遇上多地政府突然限制出口，亦有廠商突然取消訂單，故需轉往大馬、越南等地求購。其聯合創辦人及首席執行官林煥枝說，去年香港經濟轉差，中小企轉往網上發展，「E-commerce（電子商務）增長是不停的」，帶動了物流需求，其公司本研發電子商務產品，偶爾替合作伙伴幫忙寄貨，去年乘貨運增加的趨勢，公司將內部的物流服務拆出，發展為國際快遞平台推出市場。

林煥枝說，傳統物流公司多關注大型企業的訂單，無暇兼顧中小企及個人客戶，「B2C市場一直無法、或缺乏資源擴大」，經游說後，逾十家國際快遞公司願意與其平台合作，並提供45%至65%折扣優惠，「你去某家快遞公司運一公斤的東西可能需要500元，在我們平台250元便可以了」，從而令快遞公司可擴大中小企及個人客戶市場。他解釋，大型快遞公司於運送先進城市上較快或便宜，惟寄往如中東市場等特別的地區，二、三線公司較有優勢，其平台可向客戶建議最合適選項。

Spaceship另一創辦人、電子商務總監黃錦熙說，客戶到不同快遞公司落訂，網上界面不一，其平台則提供統一界面，實時連接合作快遞公司，客戶只需以同一帳戶、同一界面，即可在不同公司問價或落單。

明報記者