鐵騎撞泥頭車 司機不治 專家：重型電單車難操控 經驗要求高

事發昨晨近7時，39歲姓黃男子駕駛1000c.c.川崎電單車，沿寶林路駛往秀茂坪方向，至近馬游塘時失控撞向一輛泥頭車。電單車司機頭、胸重傷倒地，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，下午1時許搶救無效死亡。

任港鐵維修員 考獲車牌3年

死者兄長透露，胞弟在港鐵任職維修人員，主要在將軍澳車廠負責通宵維修工作，家住秀茂坪寶達邨，有一名女朋友。他表示，胞弟考獲電單車駕駛執照約3至4年，一向安全駕駛，對胞弟意外身亡感難以理解。警方正調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料，向警方提供資料。

香港汽車會會長李耀培表示，電單車的馬力愈大、車身愈重，亦愈難操控，對駕駛經驗、路面熟悉程度及體力要求較高。他建議駕駛者留意自己精神狀態、天氣及路面情况，並與其他車友分享駕駛重型電單車心得，否則「錯咗先知已經遲」。

港鐵發言人表示，知悉有一名職員遇到交通意外離世，對痛失同事感到難過，已經聯絡死者家人致以深切慰問，並會提供一切可行的協助。

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