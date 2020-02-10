【Emily】水耕中心唔種菜造口罩

Gordon同Emily講，公司早前喺大埔工業邨租用1萬呎廠房擴充業務，計劃發展自動化室內耕種，本身都配備無塵室；科技園上周問佢哋可唔可以借出部分廠房改裝生產口罩。Gordon話見到連日嚟唔少市民為買口罩排隊，好多長者亦未必買到，連佢自己都唔夠口罩，同董事商討後，決定借出廠房，希望本港盡快生產口罩。

4個廠商有興趣生產

Gordon話今日會搬走廠房設備，盡快交場畀科技園，據佢所知，科技園要換冷氣系統、喺天花板髹防塵漆等，估計月底可以生產口罩，目前所知有4個廠商有興趣生產，包括經民聯林健鋒團隊同商人王維基團隊。

科技園證實，已同綠芝園達成協議，收回佢哋喺大埔工業邨廠房約8000呎面積改為生產口罩，會全力配合政府加強口罩生產及供應，正同唔同伙伴尋求可行方案，詳情容後公布。

另外，內地生物企業「廣東凱普生物集團」噚日話，研發出兩款檢測試劑盒，可快速測試同鑑定武漢肺炎，最快兩個鐘完成96個病毒樣本檢測，如香港有需要，可捐出3000份甚至更多試劑。