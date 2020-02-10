居民質疑因反修例 議員：或關噪音光害

新年無人開工 倘「維修」太早封

自去年7月14日沙田大遊行開始，過去半年間新城市廣場多次發生「和你SHOP」等示威活動，並引起公眾對場內公共空間使用的關注。就早前被圍封的公共空間，衛慶祥亦向本報稱，居民去年12月仍可自由出入公共空間，但他1月初前往，即有保安員阻止，稱有關範圍已被封閉準備做維修工程，他質疑農曆新年期間工人也會休息，不理解過早封閉公共空間的理據，商場方面無就任何即將進行的維修工程向他諮詢。

除有市民質疑封閉公共空間與示威活動有關，衛亦提出另一可能稱，有關公共空間範圍與民居十分接近，以往不時有居民投訴受遊人聲浪或受燈飾燈光影響，他曾就此向商場交涉要求處理，未知商場是否從方便管理角度考慮關閉公共空間。