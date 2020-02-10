「維修」封公共平台 新城市違契 地署促糾正後重開 區議員：不應靠傳媒監察

商場：維修被毁設施 工程逐步完成

新城市廣場發言人回應稱，由於部分商場設施早前受到不同程度破壞，需緊急維修，服務處曾暫時封閉相關通道和設施，防止顧客及行人意外進入工地範圍，以免發生意外。隨着設施改善工程逐步完成，大部分設施在確保安全的情况下已重新投入服務，服務處仍會盡快完成其他復修工程。

新鴻基地產旗下新城市廣場是本港其中一個大型購物商場，假日人頭湧湧，而廣場設於一期3樓、5樓、7樓及9樓平台的綠化天台，一直是深受公眾歡迎的公共空間。有居民月前發現上述公共空間以維修理由封閉，據網上流傳多張相信由居民在不同時段所拍照片，各公共空間均未見有維修工程，且空無一人，對維修之說表示疑惑。

居民記者未見施工 職員認當時無維修

本報記者先後於1月17及20日實地觀察，發現除3樓平台的「史諾比開心世界」如常開放，其餘各層公共空間均封閉，商場內通往各公共空間的出入口均圍上寫有「工程進行中」的封條，並張貼維修告示稱暫時封閉做改善工程，預計今年6月才完成，各出口亦有保安看守。記者嘗試從商場內不同樓層向外觀察各層平台狀况，逗留約一小時期間，在可觀察到的範圍內均未見有任何維修工人進出，也沒看到平台設施有明顯破損。

記者轉往商場外原可通上各平台的樓梯觀察，發現各樓梯口閘門均已鎖上。為更清楚了解平台狀况，記者改以操控航拍機從上空觀察約半小時，同樣未發現任何工程正進行，亦無任何維修物料及工具放置於平台，只有數名保安人員不時巡邏。記者曾向商場職員查詢，有職員直認平台當時無維修工程，記者欲進一步詢問時，對方打眼色並用手比劃揮打動作說：「你明啦！打爛嘢嗰啲呀！危險呀！」

地政總署發言人回應稱，沙田地政處早前接獲相關投訴後，調查確認新城市廣場一期業權人未有遵照契約條款開放有關公共綠化空間予公眾使用，地政處已去信要求業權人立即糾正違契情况，其後業權人已重新開放。地政處亦未收到業權人維修該公共綠化空間的通知。

原定6月重開 上月接查詢後解封

記者於1月21日分別向新城市廣場及地政總署查詢有關事宜，3日後收到兩方回覆，記者26日再觀察發現，通往公共綠化空間的通道已解封，適逢當天是農曆年初二，不少遊人都在平台散步休息，原預計為期半年的維修工程突告一段落。

明報記者 梁銘姿 鄧俊豐