指匿名投訴無詳情 教局照查 教師質疑機制易無中生有

「家長」簡體字投訴信 提事主受訪稱不與勇武割席

陳老師憶述，去年約10月，校長按教育局要求展開調查，據局方呈上的投訴信，投訴信以簡體字撰寫，投訴人聲稱兒子就讀該校，指控陳老師「在課堂中鼓吹學生上街反政府」，兒子沒有歸家，「偷偷上街，勇武起來」，投訴信附上一篇陳老師早前接受的訪問網址，指「教育局看以下文章就知道他不適合當老師了！」。該篇訪問刊於半年前，提及陳老師出席了去年8月17日的教協集會遊行，他在訪問中稱不因年輕人選擇「勇武抗爭」而與之割席。

校方裁不涉煽動 教局未覆

校方其後按教育局要求調查，校長曾與他單獨傾談，並在他同意下查看其facebook帳號，又在陳老師不在場情况下接觸他任教的學生。完成調查後，認為陳老師不涉及煽動或鼓吹學生上街，把調查過程及結果回電郵致教育局交代；校方亦有知會校監。陳老師表示，至今未知教育局認為個案不成立抑或尚待處理。

整個校本調查過程約兩至三星期，陳老師今學年才剛轉校，「清者自清，我的確沒做過」。看過投訴內容，陳老師當下的反應是十分無奈，思考是何人所為。

投訴信內容為簡體字，惟他教導的學生中，大部分為非華語學生，只有一小組華語學生，均不熱中於社會運動，他們亦向校方表示陳老師並無於課堂或課餘時間煽動上街。陳老師無任教通識科，自言不曾說過政治性或煽動的說話，「基本上一定是揑造」，懷疑因早前接受的訪問被不同政見的陌生人「盯上」。

籲教局訂跟進指引

陳老師認為，教育局應考慮投訴個案有無跟進的價值，發放清晰指引，讓校方知悉什麼情况下不用跟進個案。教育局跟進投訴教師的行動，陳老師認為本身並不構成白色恐怖，「最恐怖的是投訴的人」，因投訴者身分成疑，很輕易就可投訴，不難無中生有。

明報記者 蕭愷情

（反修例風暴）