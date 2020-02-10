fb評政府處理示威手法 無粗言咒罵 校方裁教師沒違操守 教局拒接納 發信處分

明報記者

外界關注教育局處理教師專業操守投訴準則、是否公平。有中學教師稱被人揑造事件投訴，認為匿名投訴令人「看不順眼一個人就借題發揮」（見另稿）。

帖文限fb朋友查看 被匿名投訴

不少人喜歡上網表達自己對時事的看法，周老師（化名）在反修例示威初期，於facebook個人帳戶分享多則相關新聞，亦有批評政府處理手法，但不涉咒罵、仇恨、粗言穢語或「黑警」字眼，並且只設定facebook朋友可查看其帖文，當中沒其學生或家長。

其後有人將周老師多則帖文截圖，向教育局投訴，稱言論非教師所應為，覺得其立場會影響教學。學校其後按教育局要求，聯絡周老師了解事件。經調查後，校方認為相關帖文屬教師私人時間發表的私人言論，「不覺有大問題」，在交予局方的報告稱周老師教學專業，沒違操守。

教育局其後多次向學校追問事件詳情，校方維持對周老師的調查結論。及後局方向周老師發信，讓其申辯。他向教協求助，之後回覆局方，稱帖文在其私人帳戶發表，屬其言論自由，當中不涉侮辱。來來回回處理數月後，局方最終向周老師發信處分。

事主：教局來函無提學校看法

周老師稱，雖然校方結論是自己教學專業，但局方在要求申辯的信中，以及處分信件都沒有引述學校看法。周老師說，投訴人身分不明、誠信成疑，但局方單憑其投訴斷定教師的專業，對此感憤怒及失望，認為教育局沒尊重教師和學校。

教局稱不會忽略校方報告

教育局回覆查詢時稱，學校調查報告及教師的申述是處理投訴個案的重要資料，局方不會忽略任何有關資料及偏頗某一方。

局方又表示尊重不同意見和立場，但教師發表意見時不應帶有仇恨或以違反社會接受的道德標準的方式表達。

葉建源質疑仇恨言論欠準則

教協及葉建源議員辦事處去年8月起接獲20多宗被投訴教師求助個案，16宗涉社交平台言論。葉建源稱，教育局對咒罵和仇恨言論沒有準則，而發給周老師的處分信亦沒解釋為何教師言論涉及仇恨，批評是以言入罪及製造白色恐怖。

（反修例風暴）

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