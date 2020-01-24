兩學生涉藏炸藥TATP案 次被告准保釋過元宵

須守宵禁 不得討論爆炸品

被告依次為應屆文憑試中六考生黎文光（18歲）、中四生趙旭（17歲）。兩人被控一項管有爆炸品，指他們去年11月27日，在校內管有錫紙包載有4粒豌豆大小的粉末，即三過氧化三丙酮（TATP）。黎被加控另一項管有爆炸品，以及一項無牌管有彈藥罪。據了解，有片段拍攝到首被告把錫紙包裹的物品交予次被告。

辯方稱，首被告年輕尚輕，已還押兩個多月，明白事態嚴重，望法庭重新審視其重犯風險。辯方另呈上次被告的作息時間表，社工願意密切跟進其情况，而次被告希望在昨日元宵回家與母親「食湯圓」共敘天倫，其母親現已辭職，全心照顧兒子。

裁判官因案情嚴重拒絕首被告保釋，但批准次被告以現金5萬元、一名副校長及兩名社工各人事擔保2萬元保釋，惟他不得離港，須守宵禁令，另不得參與學校以外的集會，不得進入校內存放化學品的課室，不得探究、討論或製作爆炸品及相關物質。案件將於2月25日再訊，處理轉介區域法院的文件。

【案件編號：STCC369/20】