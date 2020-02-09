得手後再劫會所 兩中學生被捕 職員認出報警 涉去年3案

去年12月18日，3名賊人晚上持牛肉刀進入大埔廣福道一個樓上私人會所，劫去該會所會員的財物及現金，價值約22萬元。兩日後，其中兩賊再度到該會所，但在門外徘徊時被職員發現形迹可疑及報警。警員到場，在一名熱心市民及一名休班警協助下，將其中一名16歲青年拘捕。

一人在逃 身分已鎖定

警方經調查後鎖定另外兩賊身分，並發現3人最少涉及另外兩宗行劫案。去年11月27日，兩名找換店職員攜同270萬元現金行經尖沙嘴漢口中心時，被3人打劫，掠去120萬現金。去年12月11日，大埔翠屏花園附近一間遊戲機中心在午夜關門前被3賊闖入，其中兩人持牛肉刀，劫去4.5萬元。

3宗案件合併交大埔重案組跟進。警方前日在油麻地吳松街拘捕另一19歲男子，兩名被捕者均報稱中學生，沒有黑社會背景，餘下一名在逃男子身分已被鎖定。警方暫未起回贓物，正調查有否其他同黨。

禿頭男持氣槍劫舖 假髮喬裝

另外，2月4日，一名男子持氣槍行劫新蒲崗大有街一時裝店，劫去6089元；2月7日，一名男子持氣槍行劫葵涌廣場一鞋店，劫去2.5萬元。警方稱兩案手法相似，賊人均是挑選一些只有一人看管的店舖，並在店外徘徊，趁無客人時闖進，以槍指嚇職員及以索帶綁手綁腳，再在店內搜掠。

警方經調查後鎖定疑犯，昨在賊人位於葵涌葵聯邨聯悅樓住處拘捕53歲無業禿頭的陶姓男子，他於哈薩克出生，持香港身分證。黃大仙警區刑事總督察莫子威形容賊人「狡猾」，每次行劫時均會戴假髮、太陽眼鏡及口罩，並在其單位外垃圾房起回假髮、氣槍及犯案時衣著。

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