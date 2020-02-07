【Emily】駐武漢辦主任笑談謠言：我應該已中毒

有人話美國喺領館埋生化武器

Vincent話滯留港人達2000人，佢同埋同事每日要同香港、省市部門聯絡、收風，諗方法協助港人，「如果有大事情，我們幾個同事還會冒點險走出去」。佢透露，喺香港嘅同事正研究可行嘅「散水」方案。

佢形容武漢市面好冷清，醫院好擁擠，超市等供應都可以，不過價錢就貴咗啲。好多朋友問佢廚藝有冇進步，佢話太忙，都係隨便整一餐，「味道就不用提了」。佢上載咗張相，枱上嘅食物真係非常簡單，有餃子、杯麵。佢特別同女兒講聲抱歉，話今年唔能夠同佢慶祝生日，又囑咐佢幫媽媽打理好家裏嘅事。

Vincent個post上載4個鐘就有近千讚好，前特首梁振英都留言：「平日空談很容易，危難當前能夠有擔當地付諸行動的並不多。向你致敬，你是公職人員的好榜樣。」