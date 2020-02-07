【Emily】派販商酒精搓手液 葉劉拎支傍身

話新民黨都物資短缺

葉太早前喺立法會開會冇戴口罩，佢噚日就有戴，佢話戴住嘅口罩係印尼貨，因為口罩緊張，所以佢都要「慳住用」，「如果唔係人多我唔用」，又話開行政會議時如果冇人咳，佢都唔戴口罩。對於有指政府物流署用價低者得方法招標買口罩，葉太就批評，如果係真嘅會令人失望、做法愚蠢，政府應該要特事特辦。

建制派噚日成立「全港社區抗疫連線」，成立典禮有好多人出席，包括人大代表陳振彬、鄉議局前副主席張學明、九龍社團聯會理事長王惠貞、新界社團聯會理事長陳勇，同埋食衛局前局長高永文等。連線將會發動社會人士為社區抗疫籌集資金同物資，希望可以向長者派口罩，同埋為市民蒐羅平價但優質嘅抗疫物資。而「新界地區抗疫連線」話，喺熱心人士捐贈下，籌集到5萬個口罩，會以網上預約登記形式派發，長者優先。