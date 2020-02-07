【Emily】派販商酒精搓手液 葉劉拎支傍身

【明報專訊】巿面防疫物資短缺，呢幾日唔同團體開始收集口罩、清潔物資再派畀有需要嘅人。新民黨主席葉劉淑儀同工聯會郭偉強噚日就一日走兩場支持呢類活動，包括出席本地街市販商成立嘅「販商抗疫連線」記招。連線採購到5萬個口罩同其他防疫用品，分發畀18區街市販商，希望佢哋做好抗疫工作。葉太喺記招上話新民黨都物資短缺，仲拎咗主辦單位一支小小嘅酒精搓手液傍身。
話新民黨都物資短缺
葉太早前喺立法會開會冇戴口罩，佢噚日就有戴，佢話戴住嘅口罩係印尼貨，因為口罩緊張，所以佢都要「慳住用」，「如果唔係人多我唔用」，又話開行政會議時如果冇人咳，佢都唔戴口罩。對於有指政府物流署用價低者得方法招標買口罩，葉太就批評，如果係真嘅會令人失望、做法愚蠢，政府應該要特事特辦。
建制派噚日成立「全港社區抗疫連線」，成立典禮有好多人出席，包括人大代表陳振彬、鄉議局前副主席張學明、九龍社團聯會理事長王惠貞、新界社團聯會理事長陳勇，同埋食衛局前局長高永文等。連線將會發動社會人士為社區抗疫籌集資金同物資，希望可以向長者派口罩，同埋為市民蒐羅平價但優質嘅抗疫物資。而「新界地區抗疫連線」話，喺熱心人士捐贈下，籌集到5萬個口罩，會以網上預約登記形式派發，長者優先。