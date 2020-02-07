元朗連儂牆圍毆案 傷者斷骨穿頭

金屬棍扁鏟施襲 屢問「係咪你」

身形瘦削的傷者B先生表示，當晚10時與友人經過元朗西鐵站連儂牆附近，留意到兩名男子逗留，其中一人戴上手套。及後一群戴面巾或口罩的男人從對面馬路衝過來，截停B先生及朋友，指着他們重複問道「係咪你？係咪你？」B先生沒有回應，這些男子突以金屬伸縮棍圍毆他們，令他右邊第12節肋骨斷裂，事後再檢查發現另一條肋骨疑似骨裂。

另兩名傷者C先生及A小姐，事發時上前阻止反遭圍毆。C先生右額需縫7針，鼻及後腦各縫3針；A小姐遭拳毆頭、臉、背部。

議員：民政專員拒納區會議程

元朗區議會主席黃偉賢提到，民政專員拒絕將此事列入區議會大會議程，對方認為只適合討論疫情及有時限議題，他則堅持下周二會議上提出討論。

昨日記者會原定在元朗區議會會議室舉行，民政處職員以防疫為由拒絕議員以外的人進入，最終區議員自行搬枱櫈，將記者會移師至升降機大堂，民政處職員要求他們消毒枱櫈後才可搬回會議室。