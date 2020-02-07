科大小箱40分鐘驗新肺炎 深穗疾控採用 可隨時供港府

現技術需1.5至3小時

團隊自上月20日取得新型冠狀病毒基因圖譜後，一周內成功研發檢測試劑。項目負責人、科大物理學系教授溫維佳稱，現時快速測試主要採用「聚合酶連鎖反應」（PCR）技術，原理是將樣本的脫氧核糖核酸（DNA）放大，並偵測病毒的核糖核酸（RNA）是否與新型冠狀病毒脗合。溫維佳解釋，檢測時需加熱樣本，加熱快慢會影響檢測速度，而傳統的PCR反應儀平均每秒升4至5℃，其團隊研發以「矽基薄膜」（silicon-based）取代現有以半導體製作加熱器，令加熱速度快至每秒30℃，檢測時間可由現有技術1.5至3小時加快至40分鐘。

稱高速助增準確度 成本便宜3/4

溫維佳說，病毒RNA含有酶（Enzyme）活性會隨時間減慢，影響測試準確度，而由於其儀器測試時間較快，亦有助提高準確度：「若取樣程序合規、病毒數量足夠，準確度貼近百分百」。團隊通過北京疾控中心取得確診病人樣本，經覆測試後，結果亦為陽性，認為檢測儀可靠。團隊目前已捐贈數台到武漢、南沙及深圳等地疾控中心，每次測試成本僅為50元人民幣，較現有測試方法200元人民幣便宜。操作與流感快速測試相同，先蒐集人體鼻液樣本，混合試劑後再放入分析儀（見圖）。

溫維佳說，該技術已獲歐洲合格認證，符合出口本港及其他歐盟城市標準，可隨時供港府使用。

衛署：據最新科研證據定期檢視

對於會否採購該檢測儀，衛生署稱衛生防護中心公共衛生化驗服務處會根據最新科研證據，定期檢視和改良新型冠狀病毒的檢測方法。

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