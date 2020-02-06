荔枝角殘廁爆炸 警料燒炭縱火

前晚10時05分，呈翔道近清麗苑一行人天橋底有一手推車雜物被燒着，消防將火救熄，火警無可疑。至10時48分，荔枝角政府合署地下一個殘廁有大量濃煙湧出，途人報警，消防到場將火救熄，並發現馬桶爆裂，懷疑曾發生爆炸。警方爆炸品處理課到場調查，相信有人將炭置於廁所內縱火，無人受傷，案件交深水埗重案組跟進。至10時50分，美孚港鐵站B出口後巷有大量雜物被燒毁，火場面積約4米乘4米，消防將火救熄，當場發現有助燃劑，認為火警有可疑。深水埗警區總督察（刑事）莊翹偉表示，有可疑的兩單縱火案暫未看到有關連，會繼續調查。

大埔墟站「詐彈」 封站引爆

另外，昨早8時許，港鐵大埔墟站4號月台近車尾位置的路軌旁邊有一個可疑紙盒，大小如鞋盒，懷疑是土製炸彈，警方封鎖車站並疏散人群，爆炸品處理課派出拆彈機械人當場引爆該紙盒，發現紙盒內沒有任何物件。

大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司郭溢樑表示，紙盒用牛皮膠紙及皺紋膠紙包住，早前警方亦收到網上消息，稱有人會在重要設施放置炸彈，因此相信有人故意製造疑似炸彈引起公眾恐慌。案件列炸彈嚇詐，交由大埔警區重案組第三隊跟進。大埔墟站關閉約兩小時後，至早上10時50分重開。港鐵譴責有關危及乘客及員工安全或影響其他乘客的行為。