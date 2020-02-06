油麻地破酒店汽油彈工場 拘5人 檢10枚疑汽油彈石油氣罐 警：近現野貓式襲擊

前晚約10時半，兩名隸屬油尖警區的休班警行經甘肅街彌敦道交界，其間見到5名蒙面黑衣人用雜物堵路，另有人投擲汽油彈，兩名休班警上前拘捕一名23歲本地男子，懷疑他與其他人在油麻地一間酒店製作汽油彈。至凌晨約2時，探員到涉事酒店搜查，拘捕年齡介乎16至26歲的3男1女，並檢獲兩支鐵槌、一支士巴拿、一個剪鉗、10個內藏懷疑易燃液體的玻璃瓶、兩支白電油、兩個石油氣罐、一個石油氣罐連打火噴嘴、一支腐蝕液體等。被捕5人涉嫌縱火及藏有攻擊性武器，案件交由油尖警區重案組跟進。

前晚旺角堵路 14歲男童被捕

另外，前晚10時許有人在旺角彌敦道及山東街交界堵路，警方拘捕一名14歲本地男童及一名27歲男子，涉嫌在公眾地方行為不檢及藏有工具可作非法用途，後者同時涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

警署擲燃彈 拘一人兩在逃

上周三晚約8時，3名男子向葵涌警署投擲3枚汽油彈。警方翻查閉路電視片段，經調查鎖定一名17歲陳姓男子，前晚在男子經常出入的工廈外把他拘捕，探員到男子在工廈租住的分租單位搜查，檢獲11支懷疑汽油彈、一支白電油、兩支通渠水、3個玻璃樽及一支噴漆。被捕男子報稱運輸工人，涉嫌縱火及藏有攻擊性武器。案件交由葵青警區重案組調查，正追緝兩名在逃者。

3月16宗炸彈

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，社會近日出現野貓式襲擊，包括縱火、汽油彈、放置土製炸彈等，警署、鐵路設施及關口等成為襲擊目標，施襲者會在社交平台預告，並承認犯案，形容是類近恐怖主義。過往的3個月，警方接獲16宗炸彈案件，另於今年1月收到15宗炸彈詐嚇案。

另外，前晚有人群在天水圍天瑞邨附近一帶聚集，抗議政府無封閉深圳灣口岸，防暴警到場發射催淚彈及胡椒噴劑驅散，警方離開後，示威者再次堵路，有人持硬物破壞輕鐵天瑞站設施，又將衛生巾貼在入閘機上，噴上懷疑紅色噴漆及以紅筆寫上「全面封關」，有人向售票機縱火，消防到場將火救熄。

警方共拘捕10男5女，年齡介乎15至19歲，涉嫌藏有工具可作非法用途、刑事毁壞、在公眾地方行為不檢及非法集結，案件交由元朗警區刑事調查隊第十隊跟進。

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