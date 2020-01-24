【Emily】CSI口罩加班 囚友投訴安排不公

阿臻：強制加班3個鐘

阿臻話，收到女囚友報料，話生產口罩嘅工作場所（期數）已開始24小時運作，除咗膳食時間，口罩「期數」已全力趕工，更表由一班增加至兩班，仲有額外加開嘅通宵班，故需由其他「期數」調動人手。阿臻引述女囚友話，囚友恒常嘅日間工作時間係上晝10點至下晝4點半，扣除午飯同休息時間，一天工作大約5個鐘；但自從CSI宣布24小時運作後，負責日班嘅囚友喺下晝5點食晚飯後，仲要強制加班3個鐘，晚上8點先可以休息。

女囚友仲話，通宵更由晚上8點至翌晨6點，懲教職員會徵召唔同「期數」嘅囚友趕工，有被挑選返通宵更嘅女囚友四五十歲，佢哋擔心時間顛倒令身體負荷唔到。阿臻呼籲大家關注囚友基本人權，亦要求懲教署要給予合理補水。佢強調囚友本來就唔應該負上口罩供應緊張嘅責任，「這是香港特區政府的責任，囚友不應成為政府的代罪羔羊」。

懲教署回應話，每班都提供休息時間；在囚者可按個人意願選擇參與夜班工作，工資會按既定機制處理，「如在囚人士發現不適應夜班工作，可隨時向管方提出，管方會作出適當安排」。