專欄：信任的轉移 ／文：章濤

世界局勢正往一個不穩定、不和平的方向發展：中東局勢動盪、美國總統面臨彈劾危機、中國大規模爆發疫情等；以上事件有一個共通點，就是各地政府的誠信都面臨挑戰，大家愈來愈清楚，政權要維繫其有效管治，往往牽涉很多隱瞞、欺騙、誇大等語言偽術，而一旦危機出現，當權者的反應似乎都離不開拖延、操控資訊發布等，令人漸失信心。

以往每當動亂出現，人們會購入黃金或以美元為本位的資產作為避險工具，但近年有人開始將目光轉向加密貨幣，有「數碼黃金」之稱的比特幣更是熱門選項。雖然同被視作避險工具，其本質與理念卻大為不同：黃金、美元產品是基於人的管治，加密貨幣則是靠電腦間的共識，因為區塊鏈的誕生，正是要解決信任問題。

當一個人與一部電腦放在眼前，大部分人會選擇相信人，但當一群人與一堆電腦作比較時，電腦或許來得更可信；而當愈來愈多電腦加入時，人為因素的影響就變得愈來愈小，要操控多部電腦，令其取得共識，亦不輕易。故加密貨幣的出現，其實象徵着一種信任的轉移，在信任人、政治理念、體制之外，新增了信任電腦程式這選項。乍聽之下，或會覺得這事太冷冰冰，但其實這才更符合人性，因為一旦建立協議，就不會按人的利益、喜好而作「調整」，以程式的不變來應對人性的萬變。

社會大勢必定會往不同的方向發展，但當我們對人的統治漸失信心時，加密貨幣會成為黃金、美元產品以外的資產，這個畫面，亦比幾年前來得更接近現實。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]