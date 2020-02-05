疫情互動地圖 列確診者足迹 資科辦整合數據 智慧城市聯盟製作

【明報專訊】政府於周日（2日）在衛生防護中心的網頁新增「新型冠狀病毒感染本地情况互動地圖」（dashboard），市民可從網頁一覽確診個案數目、確診者曾乘搭的交通工具、逗留過的建築物等官方資料。立法會議員、智慧城市聯盟創辦人兼榮譽會長葛珮帆向本報透露，互動地圖想法由聯盟主動向政府提出，以約一星期時間推出第一版，稍後將加入更多功能。有製作民間抗疫資訊網站的負責人樂見政府使用開放數據設立網站，但認為網站未提供市民最想要的資料，如口罩存量、出入境人次等。
葛珮帆：官商民合作 未耗公帑
葛珮帆表示，她於農曆新年前向政府提出建立互動地圖，以發放有關武漢肺炎的即時官方資訊，上周與政府召開跨部門會議後，獲政府資訊科技總監辦公室協助整理由不同政府部門發放的數據，智慧城市聯盟的IT義務團隊以約一周時間製作互動地圖，當中使用了地政總署的開源地圖，過程中沒收過政府一分一毫。她認為，互動地圖是一個「突破」，展示「官商民合作」的分工模式。
葛珮帆說，剛推出的互動地圖為第一版，稍後將加入更多功能，如連結世界衛生組織的國際疫情地圖、內地疫情地圖，以及加入政府的澄清公告頁面等。
除了政府互動地圖，早於上周二（28日），民間已推出「武漢肺炎民間資訊」網站（wars.vote4.hk），除官方資訊外，還整合了即時新聞、抗疫貼士、懷疑炒賣口罩藥房名單等，網站一推出於各大社交平台廣傳。
民間網站營運人：樂見政府開放數據
網站營運人之一梁逸風（Brian）表示，樂見政府以開放數據設互動地圖，但認為其地圖「只是以較fancy（花俏）的方式顯示數據」，仍未能提供市民最想知道的資訊，如口罩存量、內地居民來港的出入境數字等，但他對政府發放數據及資訊的限制表示理解。
Brian說，不少官方資訊的發放有滯後的情况，在記者會上公布完，並未見馬上更新數據。因此，他們現轉向使用傳媒的資料，現正將確診個案者曾前往的地方製作成時序表，相信資訊會受市民關注。
明報記者
■新型冠狀病毒感染地圖
chp-dashboard.geodata.gov.hk/nia/zh.html
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