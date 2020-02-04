憂慮副作用 半數中風心臟病人無打流感針

流感後心塞風險高10倍 中風8倍

香港大學醫學院心臟科臨牀教授蕭頌華引述2018年英國研究指出，從2004至2014年確診流感、繼而首次出現心肌梗塞及中風的病人數據顯示，成年人感染流感後首3天，誘發心肌梗塞的風險比沒患流感時高9.8倍，出現中風則高7.8倍。

蕭頌華解釋，流感病毒進入人體導致病毒性心肌感染，誘發慢性心臟衰竭；病毒亦引起身體炎症及全身性免疫刺激，令動脈血管斑塊破裂，膽固醇積聚於血管，觸發腦血管中風或心肌梗塞。蕭指出，曾有約60歲心臟病人發燒後，3至4天後要做緊急「通波仔」手術。他說，流感病毒亦會影響呼吸系統，導致支氣管炎和肺炎。

67歲的陳維理，23年前因心臟血管梗塞接受「通波仔」手術，兩年後中風。他3年前曾連續一周發燒，往急症室求診時證實是流感導致肺炎，需住院一周，其妻鄧鳳兒說，此後每年都會與丈夫一同接種流感疫苗，「感冒機會少了」，認為接種疫苗是保護自己及家人。

病友組織倡加強教育

中風及心臟病病友組織「新健社」及「關心您的心」於去年10月至今年1月，以問卷訪問262名心臟病及中風病人及其家屬，6%受訪者表示，患流感後出現肺炎等嚴重併發症；有五成受訪者稱在上一流感季度沒有接種疫苗，部分擔心接種疫苗後有不良副作用。新健社主席劉劍雄建議政府加強教育。

明報記者