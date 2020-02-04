初生嬰棄兒童之家 未婚年輕父母被捕

母涉遺棄 父涉助匿

黃大仙警區總督察（刑事）莫子威表示，途人前日清晨5時許聽到沙田坳道120號播道兒童之家門外的尼龍袋傳出嬰兒哭叫聲，警方到場後發現袋內有一名繫着臍帶女嬰及胎盤，女嬰送院後暫無大礙。案件由黃大仙警區重案組跟進，翻查閉路電視片段發現一名女子於當日凌晨3時47分遺棄女嬰。

凌晨家中誕嬰 連胎盤遺棄

警方深入調查後，前晚6時許於黃大仙鳳禮苑鳳欣閣拘捕姓張生母，在單位檢獲案發時所穿衣服及帽，其後再拘捕其姓詹男友，他涉嫌事後協助張匿藏。警方初步調查，兩人未婚，為女嬰父母，母親報稱從事客戶服務行業，父親無業，相信珠胎暗結後，於前日凌晨1時許在家誕下女嬰，惟不知如何處理，遂遺棄女嬰。警方重申，遺棄兒童以致生命受危害為嚴重罪行，一經定罪，最高可監禁10年。

社工籲求助 「點都有出路」

協助意外懷孕少女機構母親的抉擇表示，去年共接獲逾700名年輕女士求助，當中79%為21歲以下。

香港青年協會家長全動網單位主任凌婉君指出，年輕人拍拖期間懷孕難免感到驚訝、自責及擔心。因懷孕涉及生命，建議年輕人先與家人商量，若擔心家人知悉後會有很大情緒，可改向社工求助。凌稱，現時社福機構為孕婦提供暫住服務，若年輕人誕下嬰兒後無力照顧，亦有機構可安排領養，「點都會有出路」。凌指出，棄置做法不理想，「始終戶外地方，好大風險」。

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