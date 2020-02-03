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2020年2月3日星期一
港聞二
憂氣氛差阻力大 膠袋費或不加 棄置量連升3年 最大來源「平口袋」增7%
環團促令商戶上繳徵費 掌握派發量
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涉棄身繫臍帶女嬰 警黃大仙拘一女子
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【明報專訊】（請看附圖）
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