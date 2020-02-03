同行湧現挑戰多 在美遭牙醫組織起訴

【明報專訊】SmileDirectClub可說是提供遠程矯齒服務的先行者，但亦面對好些對手，例如Candid、Uniform Teeth、Orthly及SmileLove等，當中與Align Technology的關係最錯綜複雜。2016年，Align起訴SmileDirectClub侵犯專利，但稍後放棄訴訟，改為與SmileDirectClub合作，並購入後者17%股份，2017年又再增持2%。2018年，SmileDirectClub抱怨Align抄襲其門市模式，聲稱這違反了協議中的不競爭條款，糾紛進入仲裁程序。去年3月，一名仲裁員裁定SmileDirectClub有理，下令Align需關閉全部12家門市，出售購入的SmileDirectClub股份，並交還所有機密資料。
同行競爭以外，SmileDirectClub還需應付傳統牙醫的訴訟。去年1月，美國新澤西州一個牙醫組織投訴SmileDirectClub透過網上平台與牙醫合作提供服務的模式，違反了該州法例。今年1月，新澤西州高等法院做出對SmileDirectClub有利的判決。
業績方面，SmileDirectClub去年頭三季總收入為5.537億美元，按年增長87.87%，但仍錄得4.405億美元虧蝕。至於股價，上市之後就一直低於23美元的招股價，去年12月中更曾跌至7.8美元的新低，今年1月底則回升至接近14美元。
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