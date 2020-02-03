同行湧現挑戰多 在美遭牙醫組織起訴

同行競爭以外，SmileDirectClub還需應付傳統牙醫的訴訟。去年1月，美國新澤西州一個牙醫組織投訴SmileDirectClub透過網上平台與牙醫合作提供服務的模式，違反了該州法例。今年1月，新澤西州高等法院做出對SmileDirectClub有利的判決。

業績方面，SmileDirectClub去年頭三季總收入為5.537億美元，按年增長87.87%，但仍錄得4.405億美元虧蝕。至於股價，上市之後就一直低於23美元的招股價，去年12月中更曾跌至7.8美元的新低，今年1月底則回升至接近14美元。