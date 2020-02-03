3D掃描口腔3D打印牙套 毋須見醫生費用大減 遠程矯齒 擺脫覆診校箍煎熬

明報記者 薛偉傑

SmileDirectClub, Inc.國際業務總裁Kay Oswald表示，兩名創辦人Alex Fenkell和Jordan Katzman在13歲時於夏令營認識，當時他們都戴着傳統金屬牙箍。兩人深感傳統箍牙方式有不少缺點，決定研發一種更實惠的箍牙方法，令箍牙更普及。他們看中了當時迅速冒起的3D掃描和3D打印技術，認為這可令箍牙者毋須每個月覆診，如此箍牙收費便可大幅調低。兩人遂於2014年在美國成立SmileDirectClub。

全組牙套一次寄送 自拍予牙醫檢查進度

顧客欲光顧SmileDirectClub，首先是與門店SmileShop預約時間，到現場3D掃描口腔。若顧客居住地點附近沒有SmileShop，該公司則可將牙齒壓模套裝郵寄給顧客，讓顧客使用後寄回，以取得3D牙齒模型數據。之後，該公司與合作的牙醫會在72小時內透過互聯網提供箍牙方案，讓顧客從不同角度觀看模擬箍牙過程的3D動畫，來決定是否接受服務。

顧客在網上支付費用後，該公司就會用3D打印機打印整個療程所需的全組透明牙套，一次過寄給顧客。顧客只需根據指示，每日佩戴隱形牙套約22小時（飲食時除下）並按進度更換即可（大約每周更換一個），療程中不需與牙醫見面。但為監察進度，療程開始90日後，顧客需戴上一個支架來自拍牙齒的照片傳送給SmileDirectClub，讓牙醫檢查。

在港收費1.45萬 療程平均6個月

這種新方式毋須如傳統牙箍要牙醫每個月調整，費用大幅降低，SmileDirectClub稱收費約比傳統箍牙服務低六成。具體收費各地略有不同，以香港來說，一次過付款約需14,500港元，但亦可選擇分期付款，首期2000港元，其後24個月每月供款650港元，合共17,600港元，比本地牙醫傳統箍牙服務收費3萬多至9萬元便宜得多。

SmileDirectClub透露，隱形牙套是使用HP的工業級3D打印機及不含「雙酚A」（BPA）的塑料製成，負責遙距評估的是北美的持牌牙醫或牙齒矯正科專科醫生。療程所需時間最短只需4個月，大部分都不到一年，平均約為6個月。但Kay Oswald承認，該公司只接受情况相對輕微的矯齒個案，若是較複雜、需時較長的，該公司也建議顧客找傳統牙醫。

SmileDirectClub由2018年起陸續在其他國家及地區推出服務，包括加拿大、英國、愛爾蘭、澳洲、新西蘭、香港，當中澳洲、新西蘭、香港的分公司分別在去年5月、9月及12月開業，另計劃今年初擴展至德國。2019年9月，SmileDirectClub更在Nasdaq上市。

服務擴展至英加澳紐 港去年底設門市

現時SmileDirectClub在全球共有366間SmileShop（並非以牙醫診所註冊）及超過5400名員工，合作牙醫超過250人（並非該公司員工），累積服務超過75萬人。香港方面，則在上環和尖沙嘴開設了SmileShop。

Kay Oswald透露，該公司最近還進行品牌延伸，與其他公司合作推出牙膏，今年1月初開始在美國Walmart銷售。