「洗邋遢」體驗習俗 烏都語寫揮春 非華語生寫童詩學中文

學生齊學烏都語拜年 促進共融

訪問當天為年廿八，按習俗要「洗邋遢」，校內一些四年級戴頭巾的巴基斯坦裔女生跟隨習俗，用濕布抹枱櫈。在其他課室，學生以利巿封製作新年裝飾，當中不乏非華語生面孔。校方說，活動不止推廣中國文化，教師亦會穿巴基斯坦傳統服飾，向學生介紹當地過年習俗，又帶領他們以當地語言烏都語講新年快樂，藉活動促進校內共融氣氛。

校方除協助非華語生融入校園，更要幫他們學好中文。校方今年試以字數較少、較易理解的童詩教初小生中文，學生仿寫詩歌時毋須太着重語法，讓他們有較大發揮空間。另外，不少非華語生家長都不諳中文，難輔導子女學習，因此教材亦有二維碼，學生掃描該碼就能獲得網上內容，教他們詞語的廣東話讀音，並用烏都語解釋意思。

不着重語法 較大成功感

教育局在2014/15學年為支援非華語生學習中文，向學校提供「中國語文課程第二語言學習架構」，將主流生課程的學習進程架構拆細，讓非華語生以「小步子」學習，教師亦較易拿揑非華語生學中文進程。有意見認為，主流中文課程對非華語生來說太深。教育局首席助理秘書長吳加聲說，如果非華語生希望在港落地生根，就必須學好中文，否則不利他們日後讀書就業，而現時局方支援學校、教師及家長等，多方面幫助非華語生學好中文。