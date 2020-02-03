垃圾徵費審逾年 馬逢國憂今屆難通過

許智峯批政府拖延須負責

民主黨立法會議員許智峯批評政府採取拖字訣，若政府有決心推行計劃，應增加開會次數，又稱若未能於今年暑假前完成審議條例草案，政府要負最大責任。

下次會議無期 內會恐塞車

垃圾徵費條例草案於2018年12月5日召開首次會議，至今開會10次，平均每1.4個月開會一次；去年10月立法會復會以來開會兩次，今年1月未有開會，而原定明日（4日）的會議要改期，未有下次開會日期。條例草案主席馬逢國表示「我都想快，但秘書處安排不到開會」，故1月未能開會；他稱議員「好多問題要問，至今仍未審議條文」，加上內會遲遲未選出主席，即使完成審議條例草案，「去到內會又可能要讓路予更重要的法案」，對條例草案可否趕及今屆立法會期結束前通過表示擔心。

環境局長黃錦星於2017年3月表示，垃圾徵費預計於2019年下半年實施；到了2018年10月，政府向立法會提交垃圾徵費的條例草案時，黃錦星估計徵費可於2020年底實施；去年9月黃錦星接受傳媒訪問時改稱徵費於2021年落實；他上月中在facebook直播時表示，立法會內會未選出主席，相信草案的處理會受阻，沒提到何時落實。