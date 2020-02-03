環團促令商戶上繳徵費 掌握派發量

文志森指出，首階段膠袋徵費涵蓋三大零售商類別，包括超市、便利店、健康護理和化妝品店共3000多間商舖，每年膠袋費收入約3000萬元，全部須上繳庫房，直至2015年全面推行膠袋徵費後取消這項安排，保守估計至今累積徵費金額逾1億元，商戶變相「派膠袋愈多，賺錢愈多」，站在環保角度並不理想。

環團捐費平台反應淡停運

長春社、綠色力量及綠領行動於2015年成立合作平台，接受商戶捐出膠袋費，讓環團推行減廢項目，最初有百貨公司及超市響應，但參與商戶不多，計劃推行一兩年後又相繼退出，現時已停止運作。2015年有百貨公司表示，每年會收到約100萬元膠袋費，計劃捐一半予平台，另一半捐給其他非牟利機構，而兩大超市百佳及惠康當時已表明不會捐出膠袋費予平台。事隔5年，本報再向兩家超市查詢近年膠袋費收入及如何運用膠袋費收入，至截稿前未獲回覆。