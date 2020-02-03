憂氣氛差阻力大 膠袋費或不加 棄置量連升3年 最大來源「平口袋」增7%

環保署：探討調整否 年內諮詢

環保署回覆本報查詢稱會探討增加徵費金額，又說有意見提到現行主要針對食物衛生而設的豁免是否需收緊，以進一步鼓勵減用膠袋，署方正循這些方向檢視計劃成效，以制訂未來路向。

2018年共棄45億膠袋 升2%

翻查紀錄，環境局長黃錦星前年已表示有意檢討膠袋徵費，去年3月更預告於年中至第三季就檢討結果諮詢公眾，又稱加至1元「是可以考慮的方向」，認為不會加重市民負擔。到去年10月，黃錦星改口風稱檢討於2020年出台。環境局最近回覆本報查詢時，只表示「會探討是否有需要作出任何調整」。

環保署自2009年7月7日實施首階段膠袋徵費以來，一直有調查棄置在堆填區的膠袋數量。該署披露，2018年共有45.1億個膠袋被棄置在堆填區，按年升2.1%；當中以超市「平口袋」棄置量最多，過去數年平均為7.3億個，較去年公布6.8億個增加7.3%；第2及3位分別是餐廳和熟食店（4.8億個）、麵包餅食店（3.4億個），按年分別增加12.9%及29.1%；至於首階段徵費涵蓋的超市、便利店、健康護理和化妝品店，2018年棄置量合共1.5億個，是連續3年上升，數字亦已返回2014年、即全面徵費前的水平（2014年約為1.55億個）（見表）。

事實上，自2009年實施首階段徵費以來，曾於2010及2015年錄得膠袋棄置量下跌，其餘年份大部分上升，反映徵費只能短暫刺激棄置量下降。

食店棄4.8億 料因外賣App

對於超市耗用膠袋及平口袋大增，本報向百佳及惠康超市查詢，至截稿前未獲回覆。

2018年棄置在堆填區的餐廳和熟食店膠袋為4.81億個，較超市、便利店、健康護理和化妝品店加起來還要高2.2倍，餐飲聯業協會會長黃家和估計與近年流行外賣程式速遞餐飲有關。他又稱現時經濟不景，不宜一刀切收緊外賣膠袋的豁免，認為政府應就新安排諮詢業界，避免打擊生計。

環團：顯徵費已「無感覺」

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指出，韓國去年收緊針對食物衛生而設的豁免，購買水果及麵包等都不會獲發免費膠袋，認為市民只要自備購物袋，徵費金額再高亦無影響。綠領行動總幹事何漢威表示，膠袋棄置量連續3年反彈，反映市民對0.5元徵費「無了感覺」，認為應增至2元才有足夠經濟誘因減廢。

明報記者 馬耀森

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