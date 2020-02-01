「寄宿」醫院梳化 母守病房一年沒回家

為兒子按摩、伸展手腳

現時國軒留醫普通病房，何母每日都會推着輪椅，帶國軒到平台「唞唞氣」、與他聊天。意外前，何母與兒子同睡一房，何父也承認，國軒由媽媽帶大，與媽媽比較親。意外後，何母不願回家，堅持睡在醫院梳化，醒來便到附近體育館梳洗。何母對兒子的事特別執著，自有一套照顧方法。她說，意外後兒子不時出現「痙攣」，要持續按摩。何母曾被院方驅趕兩次，但她一再折返，寸步不離兒子身邊。

被院方驅趕兩次 一再折返

整整一年沒回家，何母仍未向國軒外祖母交代外孫遇意外，「唔想佢80幾歲擔心」。何母說，一家本居於粉嶺屋邨，為方便照顧國軒，醫院社工協助申請調遷，一家獲批搬至醫院附近的碩門邨。

協助何家的工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪說，將安排義務律師研究個案，並已向九巴及其母公司新鴻基地產表達此家庭的困難，期望九巴關心弱勢家庭，善意回應。鄧又說會與政府商討能否動用資源協助。