少年衝路 撞癱失語無援 記者查詢 九巴稱可商賠償

明報記者 陳冬綾

九巴回覆查詢表示，對事件難過，祝願傷者早日康復。九巴表示事後已向傷者家屬表達慰問，並交換聯絡方法，着家屬直接與九巴聯絡商討索償事宜。警方回覆，案件由新界北總區交通部意外調查隊調查，已向證人索取資料，包括由相關車輛拍攝到案件經過的片段，惟經調查後，沒足夠證據檢控任何人。警方已終止調查，並已通知傷者家屬。

沒證據檢控 警終止調查

去年1月23日早上，國軒趕上學時衝過馬路，意外碰到九巴車尾，左後腦着地撞壆重創，送院即時做顱內壓手術放血，術後昏迷兩周，醒來後一直癱瘓失語。何父說，意外當日九巴曾派人到醫院慰問及送上果籃，一周後再致電了解國軒情况，「無其他啦，就係一個果籃一個電話」。何父說當時心情陷低谷，沒想過向九巴提告。

趕上學遇意外 失語無法錄口供

何父去年9月申請法援，欲向九巴民事索償，法援署回覆由於意外是其子在行人過路處紅燈時突然衝出馬路造成，警方調查後未有起訴任何人，署方認為沒合理理據證明意外由九巴司機疏忽引致，拒批申請。何父對結果感難受，他說事件中兒子定必有責，「但九巴唔會一啲責任都無」。

他又說由於兒子失語，無法錄口供，「警方調查一直尚欠一份口供」。何父曾向私人律師查詢，惟律師說證據不利，着他想清楚是否要提告，「律師費要3000元一小時，真係負擔唔起。」

「阿仔好唔番，賠車廠都無用」

現時國軒每月醫療開支達萬元，除了住院費，還有尿片、針灸等費用。何父任職貨車司機，月入1.2萬元；以往何母在超市兼職，月入6000、7000元，但現已辭工專心照顧兒子，「之前一家三口雖然唔係好有錢，但都過得唔錯，𠵱家真係唔知條路點行」。何父說最大心願是兒子能復原，有能力自理，向九巴索償只想他們「負番啲責任」，「如果阿仔好唔番，你賠間九巴廠畀我都無用」。何父說事發一年來，九巴未有主動聯絡提出賠償，至本報查詢後，仍未有人接觸他或太太。

訪問當日是年廿九，街上有人捧着年花，何父則提着兩包尿片走到威爾斯親王醫院。他說，兒子發生意外當日，同樣在農曆新年前，一家三口已兩年沒慶祝過年。他說兒子個性活潑，熱愛籃球及跆拳道，小提琴亦考獲6級，「佢好乖、好生性，屋企電器都係佢修理，我哋一家好好」。如今看着四肢僵硬、只懂依依吔吔的兒子，何父心酸說難以接受。

「醫生話要奇蹟先好得番，其實已等同判咗死判。」醫生曾提出為國軒做開腦手術，但風險高，復原機率得50%，着他考慮。何父承受不起失去兒子，仍在躊躇。他表示從沒想過放棄兒子，「點可能放低佢，佢係我最親的人，自佢出世以來，一直係我最大希望。」