「小心呀死曱甴」 10煞元朗站連儂牆襲6人

區議員助理穿頭縫13針

4男2女傷者年齡16至42歲，前晚在元朗西鐵站連儂牆對開被約10名戴口罩、深色衣著的男子襲擊，分別被打傷頭、面、眼及手腳，其中一人手機被搶去。案件列作傷人及搶劫，交由新界北總區反黑組跟進。

目擊者林小姐說，事發時約8至10人衝出來，部分蒙面，最初對在場男女拳打腳踢，未幾有人取出伸縮棍，一名男子被打至頭破血流倒地，有女子被身穿藍色風褸及紅色短褲者按着打，約1分鐘後一名操普通話女子高呼「跟我走，一起走」，施襲者隨該女子往南邊圍方向逃去，其中一名施襲漢以廣東話呼喊「小心啲呀死曱甴」，警方約5分鐘後到場。網上片段顯示，有人被按在地上拳打腳踢，部分施襲者先行逃去。現場連儂牆貼有與新型肺炎相關文宣。

元朗區議員伍健偉事後到場了解，據他了解，事發前有兩名可疑男子在連儂牆徘徊，有人上前查問，未幾遇襲。元朗區議員石景澄及林廷衛聯合辦事處一名職員被打至頭破血流，需縫13針。

昨凌晨近1時，逾50名防暴警察及新界北總區刑事部探員到場增援，包圍逾20名市民，包括4名元朗區議員、1名議員助理及本報記者，稱現場曾發生刑事案件，需截查各人，其後全數獲放行。

警譴責「暴徒」罔顧法紀

警方其後在社交網站發片，稱前晚有一班市民被多名「暴徒」拳打腳踢，6人受傷，並譴責「暴徒」因政治理念不同訴諸暴力，罔顧法紀。另昨晨2時許，有人向天水圍輕鐵樂湖站售票機投擲汽油彈；同一時間亦有人在大埔公路近美林邨縱火及堵路。另昨晨5時許，有人在車公廟站外焚燒雜物，警方拘捕6名14至17歲涉縱火的少年。