助留台港抗爭者 立委倡增資源完善機制

當選民進黨不分區立委的洪申瀚認為，台灣現時專案處理留台的香港抗爭者已較為順暢，他認為陸委會可撥常規資源協助，又稱赴台的抗爭者有工作、升學等不同需求，認為可更彈性處理，但他不諱言「有些事情，台灣政府也不便說」。

一直協助處理西藏難民個案的立委林昶佐認為，台灣處理難民「並沒有很流暢健全的機制」，過往以個案形式處理的經驗較複雜及麻煩，舉例如何判斷對方身分，「台灣的法制是否當（藏人）外國人，都是模糊的地帶，港澳都是一樣」，故每宗個案都需花長時間處理。

對於香港抗爭者，林昶佐認為台灣可更開放接納赴台升學、就業，亦可完善現行制度，如將《港澳條例》條文修訂得更精準，未來若香港尋求庇護者數量增加，台灣亦需與外國一同討論如何處理，「包括國家安全的流程，以及整體的容納機制跟方法」。他不贊成現階段在「枱面上」討論香港難民議題，否則「等如宣告香港運動的失敗」，認為可加強與支持香港抗爭者的交流、合作關係。

銅鑼灣書店店長林榮基去年4月因憂慮通過修訂《逃犯條例》而赴台，他稱現以旅遊簽證（經商）名義留台，需定期出境，每次入境台灣連同續領簽證，共可逗留半年。一般而言，港人持旅遊簽證赴台可逗留30日，其後續期，林建議延長期限以增加彈性，但他說台灣政府在協助港人方面有不少掣肘，亦要顧慮當地安全，現已相當照顧港人。

台學者：能做的，是不能說的

國立台灣大學社會學系教授何明修說，港澳對台灣而言並非外國，政治庇護「不太可能」，台灣亦無處理難民事宜經驗或機構，過往多是個案形式協助中國內地民運人士。他認為，即使可讓赴台港人逗留較長時間或發學生簽證，但若超越此限，舉例協助尋找住宿、經濟援助，亦見困難。台灣現多由民間團體協助留台港人，何明修說不能期待台方公開說「來這邊就給你什麼」；在台灣政府角度而言，「能做的，是不能說的」。

陸委會：推計劃助突發赴台港生

陸委會副主委陳明祺大選前提及，若蔡英文連任，冀港人留台機制更明細化。陸委會書面回覆本報時重申，《港澳條例》等有規範及相關處理機制，政府會持續依據人道原則及相關法規，妥適處理相關個案。陸委會強調，政府立場一貫支持香港民主自由，為因應去年港生突發需要赴台修讀學位，教育部為港澳生等推動「赴台入學及轉學試辦計劃」，亦協調國立台灣師範大學僑生先修部開設春季班。

明報記者 邱榕瀅

（反修例風暴）