開精品店滿屋雜物 火中喊「開唔到門」 「貨倉」公屋起火姊妹亡

現場為翠屏北邨翠楠樓低座22樓一個單位。昨凌晨零時許，單位火光熊熊，冒出大量濃煙，消防到場開喉將火救熄，並救出屋內分別61歲及58歲的林姓姊妹，兩人當時已陷入昏迷，救護員為她們急救，再由救護車送往聯合醫院，經搶救後證實不治。

一人燒傷 一被雜物壓住

助理消防區長葉志豪稱，起火單位面積約5米乘6米，滿佈雜物，部分雜物堆至高過人頭，客廳內不少雜物焚毁，估計客廳首先起火。消防破門進入火場，由於煙霧瀰漫，增加搜救難度，消防其後在睡房發現兩名事主，其中一人左手左腳燒傷，另一人則被雜物壓住。

火警中大廈約100名住客疏散到安全位置，消防員救火期間把至少7箱雜物搬到起火單位外，大廈保安員再用大型垃圾桶將雜物搬到地下，雜物包括行李箱、衣物、電器等。經初步調查，消防相信是電線短路引起火警，並無可疑。

鄰居：屋內「得條罅仔」

鄰居劉先生稱，死者姊妹住上址20多年，她們在太子聯合廣場開設精品店，每日近午夜才回家，寓所如同貨倉，堆滿貨物，他形容屋內寸步難行，「得番條罅仔」。他說事發時起火單位內有人高呼「開唔到門」，他曾用腳踢及用槌撬門不果，又拉消防喉嘗試救火，未幾消防員到場。

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