【Emily】Ann姐續講蒸口罩 防護中心溫提咪信

【明報專訊】口罩短缺，前日民建聯立法會議員蔣麗芸（Ann姐）語出驚人，分享內地短片，片中人建議高溫蒸口罩消毒重用，被醫生炮轟。衛生防護中心總監黃加慶噚日喺立法會衛生事務委員會特別會議強調，外科口罩只可用一次；Ann姐堅持追問如果市民買唔到口罩，可否喺屋企以100℃水溫蒸口罩，黃加慶重複幾次：「以我所知無呢樣嘢。」
黃加慶反駁Ann姐後，現場傳出掌聲，仲有議員大叫「散播假消息呀」。但Ann姐就同黃加慶講，「以你所知無呢樣嘢，咁我話畀你聽，你自己睇清楚啦，有無呢樣嘢。」
衛生防護中心之後再喺facebook提醒市民千祈咪洗同咪蒸口罩重用。會後Ann姐再出稿，話：「有頭髮邊個想做癩痢，有口罩誰人想再翻用？」佢話自己發布短片建議蒸口罩，「認為不可行的人，可無需參考」，叫佢哋提出其他更有效嘅建議，集思廣益共同抗疫。
去完印尼歎陽光海灘 葉劉唔戴罩
Emily最近出街，見大部分市民都戴口罩，噚日開會嘅議員都紛紛戴口罩，不過新民黨主席葉劉淑儀就無戴。葉太話自己無去人多地方，之前去咗印尼旅行，當地陽光與海灘，前日坐飛機返嚟都無戴口罩，仲話商務艙一半乘客都無戴口罩。而噚日坐佢隔籬、啱啱生完BB嘅黨友容海恩，就穩陣啲戴番口罩保護自己。