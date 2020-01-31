【Emily】Ann姐續講蒸口罩 防護中心溫提咪信

黃加慶反駁Ann姐後，現場傳出掌聲，仲有議員大叫「散播假消息呀」。但Ann姐就同黃加慶講，「以你所知無呢樣嘢，咁我話畀你聽，你自己睇清楚啦，有無呢樣嘢。」

衛生防護中心之後再喺facebook提醒市民千祈咪洗同咪蒸口罩重用。會後Ann姐再出稿，話：「有頭髮邊個想做癩痢，有口罩誰人想再翻用？」佢話自己發布短片建議蒸口罩，「認為不可行的人，可無需參考」，叫佢哋提出其他更有效嘅建議，集思廣益共同抗疫。

去完印尼歎陽光海灘 葉劉唔戴罩

Emily最近出街，見大部分市民都戴口罩，噚日開會嘅議員都紛紛戴口罩，不過新民黨主席葉劉淑儀就無戴。葉太話自己無去人多地方，之前去咗印尼旅行，當地陽光與海灘，前日坐飛機返嚟都無戴口罩，仲話商務艙一半乘客都無戴口罩。而噚日坐佢隔籬、啱啱生完BB嘅黨友容海恩，就穩陣啲戴番口罩保護自己。