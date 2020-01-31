【Emily】秘書處拒開工 葵青議員坐樓梯開會

葵青區議會秘書處前晚向議員發出信息，話根據「政府部門特別上班安排」，為咗減低疫情喺社區擴散嘅風險，政府僱員會留喺家中工作。因此，葵青民政事務處所有設施暫時都唔會開放。當區區議會主席、民主黨單仲偕好不滿，話根據《議事規則》，只有區議會主席可以決定係咪取消會議，而自己無發出指示要取消會議。一眾區議員噚日摸門釘後決定繼續開會，自行決定喺政府合署外嘅樓梯位開會。

單仲偕不滿：僅主席有權取消會議

屯門區議會本來計劃今日舉行特別會議討論疫情，但當區民政專員亦以疫情為由建議取消會議。當區9名區議員噚日開始「佔領」區議員休息室，抗議民政總署拒絕提供秘書處服務。

17區促林鄭會面商討防疫

另一方面，17區區議會正副主席發出公開聯署信，促請特首林鄭月娥盡快同區議會正副主席會面，商討應對疫情措施，以及社區防疫措施等。聯署信提及，政府必須喺國際渠道採購防疫物資，確保物資質素，並用合理可負擔嘅價錢提供畀市民。