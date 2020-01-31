Wi-Fi煤氣表年內推 讀數自動上傳

煤氣公司策略及創新部總監馮文傑說，全港約有190萬個住戶安裝煤氣表，其中約35萬伙、2002年或之後落成的公營房屋或私人樓宇，住戶已安裝第一代「自動報表系統」（AMR1.0），以低功率無線電傳送數據，惟AMR1.0需在起樓同時鋪設電話線、數據轉發器及收集器等配合，無法事後改裝，故其餘150多萬住戶仍靠人手抄表，但近年缺乏抄表員入職，公司為人員緊絀苦惱。

藍牙報表儀 可用App報表

馮文傑及團隊於2016年起開始研發「藍牙報表儀」，毋須改動樓宇基建，僅在報表加裝藍牙信號發射器、再連接到手機，住戶只需以App報表。公司會於替住戶更換煤氣表時加裝「藍牙報表儀」，而現時每年平均8萬至10萬個煤氣表需更換，2018至19年度有9萬住戶換表，估計最少需時14年才能全面更換。

煤氣公司亦擬年內推出「Wi-Fi表」，若新裝置推出，獲安排換表的住戶將裝「Wi-Fi表」，而藍牙表住戶則會續用裝置直至下次更換為止。馮文傑說，Wi-Fi表更自動化，裝置連接住戶無線網絡，上傳IP地址及讀數到煤氣公司電腦系統等，住戶仍可經App報表及追蹤每月煤氣用量。