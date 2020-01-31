投資上限2300萬 星政府去年完成56項目

以色列10年國際吸780億資本

以色列政府早在1992年撥款1億美元（約7.8億港元）成立「Yozma基金」，伙拍外國風險投資者投資當地初創企業，十年間從國際風投基金引入100億美元（約780億港元）資本。

新加坡政府則於2016年推出「Startup SG」，旗下「Startup SG Equity」投資基金與投資伙伴共同投資以一般科技及深度科技為業務的初創企業，涵蓋健康及生物醫藥、城市可持續發展方案等領域。一般科技初企方面，首約150萬港元的投資，新加坡政府會承擔70%，其後以1:1比例與投資伙伴共同投資，上限約1200萬港元；深度科技初企方面，首約300萬港元的投資，新加坡政府會承擔70%，其後以1:1比例與投資伙伴共同投資，上限約2300萬港元。根據新加坡政府公布，「Startup SG Equity」於去年首3季已完成56個投資項目，吸引投資伙伴投入了逾9億港元。

於2017年成立、台灣國家發展基金下的「創業天使投資方案」亦有類似做法，該基金與天使投資者共同投資當地註冊或主要業務在當地的初創企業，每個項目上限約500萬港元。截至去年9月，該計劃共投資52家初創企業，投資伙伴投入逾3.4億港元。