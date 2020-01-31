「創科創投基金」邀第二輪伙伴 投資商：伙政府需時增倍 難薦項目

明報記者 林穎茵

基金去年完成7項目 涉款5000萬

創科創投基金以1：2的整體比例，與風險投資基金共同投資本地創科初創企業。2019年基金完成7個投資項目，向6個初創企業投資130萬至1800萬港元不等，涉款近5000萬港元。獲投資的企業業務性質廣闊，有開發機械人，亦有從事網上購物平台等（見表）。7個投資項目中，有5個均由「海闊天空創投」推薦，佔整體71%，其餘2個項目由「概念資本」及「慧科科創投資」推薦；「百奧財富」、「漢德基金」及「香港X科技基金」則未有成功項目。

概念資本執行合伙人張瑞祺向本報表示，3個去年成功與政府合作投資的伙伴於市場上較活躍，但他同時認為，政府處理投資的速度或有影響伙伴推薦投資項目的意欲，「一個投資項目通常會由幾個投資者一同投資，以現時創科生態圈的投資速度，最長要在兩個月內完成，但如政府加入則要3至4個月，拖慢整個項目的成交，投資者不會等政府」。他透露，其公司去年完成11項投資，但只有兩項推薦予政府。

首輪投資伙伴：

業界兩月完事 偕政府多增兩月

張瑞祺明白政府要處理很多程序，亦認為政府的企業管治制度十分完善，以避免利益衝突，但認為要提高流程效率才切合市場現實。根據創科創投基金要求，投資伙伴推薦的創科初創企業，其公司的辦事處之一或主要業務運作、主要管理層或領導團隊，須位於香港。張瑞祺形容，政府對於初創公司架構欠彈性，「一間離岸控股公司同時持有負責本地業務的公司、負責新加坡營運的公司、於本地持牌的公司，如此架構則不合政府投資要求」。

政府顧忌形象 創投籲信伙伴

向創科創投基金推薦最多項目的海闊天空創投，其創辦人兼合伙人文立則表示，向政府解說投資項目需花費額外人力物力及時間。他舉例，若有項目涉及眾籌，政府會擔心產品無法出貨，變成醜聞，「我們真金白銀投資進去，而且比政府承擔多一倍風險，政府也要信任投資伙伴吧？」文立認為，作為一個創投基金其實是要承擔風險，如太保守的伙伴，只適合做較後期的融資。

創科署：交妥文件最快月內審批

創新科技署發言人回應稱，一直與投資伙伴保持溝通並積極配合，包括壓縮內部審核時間，在已完成的投資項目中，若投資伙伴按時交妥所需文件，創科創投基金最快可於1個月內完成審批。

創新科技署已參考過往運作經驗，檢視和優化審批程序及流程，包括減省行政程序。在創科初創公司的架構要求方面，發言人說，將來會按每個投資項目情况彈性處理，務求更緊貼投資市場的變化和需要。